Жительница Северодвинска осталась без 2 миллионов рублей

13 апреля в ОМВД России по городу Северодвинску обратилась местная жительница 1967 года рождения. По словам женщины, в феврале ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что на северодвинку мошенники пытаются оформить несколько кредитов, а для того чтобы им помешать, необходимо оформить аналогичные займы и перевести деньги на «безопасный счет».

Поверив звонившему, женщина перевела на сторонние счета почти 2 миллиона рублей, большая часть из них была взята в кредит в нескольких банках. Примечательно, что она неоднократно слышала о подобных уловках аферистов из средств массовой информации, тем не менее это не уберегло ее от обмана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

(фото с https://severnyiraion.ru)