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В НАО лошадь убила семилетнего ребёнка копытом

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка по факту смерти ребенка.

Установлено, что 26.05.2024 в вечернее время во дворе дома в                                  д. Лабожское Ненецкого автономного округа гулял ребенок, 2017 г.р., где недалеко паслась лошадь. По предварительным данным смерть ребенка наступила от удара копытом лошади.

В ходе проверки органами прокуратуры будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, условия проживания ребенка в семье, дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики, которые должны выявлять семьи в социально опасном положении и детей в трудной жизненной ситуации.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

27 май 14:36 | : Происшествия

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