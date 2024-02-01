В Северодвинске выясняют причины падения подростка с 3-го этажа

Органами прокуратуры организована проверка по факту падения в Северодвинске 15-летнего подростка из окна жилого помещения, расположенного на 3 этаже.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре г. Северодвинска, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, условия проживания ребенка в семье, дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики, которые должны выявлять семьи в социально опасном положении и детей в трудной жизненной ситуации, а также полноте мер, принятых медицинской организацией при оказании пострадавшему ребенку медицинской помощи.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

(фото с ttps://pro-dachnikov.com)