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Избиением ребенка с синдромом Дауна в Сольвычегодске занялась прокуратура

Прокуратурой области организована проверка по факту конфликта между несовершеннолетними, произошедшего во время отдыха в ГАУЗ «Санаторий «Сольвычегодск».

В социальных сетях опубликована информация о противоправном поведении подростка в отношении ребенка-инвалида во время отпуска взрослым оздоровительных процедур.

В ходе проверки, проведение которой поручено Котласской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики, медицинской организации и полноте мер при оказании пострадавшему ребенку медицинской помощи.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

28 март 10:41 | : Скандалы

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