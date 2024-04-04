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Прокуратура Архангельской области: Дети не должны рождаться в туалетах ТЦ

Органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка сведений, содержащихся в сети «Интернет» о факте рождения младенца несовершеннолетней в торговом центре.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре                                         г. Архангельска, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики, которые должны выявлять детей в трудной жизненной ситуации и оказывать им необходимую помощь.

Кроме того, прокуратура проверит соблюдение требований при проведении медицинских осмотров учащихся образовательной организации, оказании несовершеннолетней медицинской помощи по поводу беременности, а также при информировании органов внутренних дел о поступлении несовершеннолетних пациентов, в отношении которых имеются основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате совершения преступлений против половой неприкосновенности.

Также будет дана оценка реализации образовательной организацией программ и методик по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, в том числе по вопросам их безопасного поведения.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

07 май 18:13 | : Происшествия

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