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Прокуратура проверяет бесчеловечный поступок работников компании "Рико"

Прокуратурой области организована проверка по публикации в сети Интернет, содержащей информацию о факте высадки ребенка из общественного транспорта.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре                                    г. Архангельска, будут выяснены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям водителя и кондуктора, которые не довезли ребенка до пункта назначения, эффективности мер, принятых уполномоченными органами к перевозчику.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии актов прокурорского реагирования.

 

25 январь 11:43 | : Скандалы

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