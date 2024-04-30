Гостеприимную хозяйку северодвинского наркопритона осудили на условный срок

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жительницу Северодвинска виновной по ч. 1 ст. 232 УК РФ (предоставление помещений для потребления наркотических средств).

Установлено, что женщина в период с 25 июля по 8 августа 2023 года неоднократно предоставляла знакомым для систематического приготовления и потребления наркотического средства свою квартиру, расположенную в одном из многоквартирных домов.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками ОНК ОМВД России по г. Северодвинску.

Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала в полном объеме.

Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно.