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Жительница Соломбалы превратила свою квартиру в наркопритон

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней жительницы областного центра, обвиняемой в совершении систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств (ч.1 ст.232 УК РФ).

Расследованием установлено, что обвиняемая, являясь потребителем наркотических средств, из личной заинтересованности в июне 2021 года систематически предоставляла  своим знакомым помещение принадлежащей ей комнаты, расположенной в многоквартирном доме в Соломбальском округе г. Архангельска для потребления наркотических средств.

При этом, обвиняемая обеспечивала своих знакомых приспособлениями для потребления наркотических средств, а также совместно с ними употребляла наркотики.

Вину в совершении преступления женщина признала полностью.

Преступление раскрыто в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ОНК УМВД России по г. Архангельску. 

Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

31 август 09:11 | : Происшествия

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