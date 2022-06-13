Жительница Соломбалы превратила свою квартиру в наркопритон

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней жительницы областного центра, обвиняемой в совершении систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств (ч.1 ст.232 УК РФ).
Расследованием установлено, что обвиняемая, являясь потребителем наркотических средств, из личной заинтересованности в июне 2021 года систематически предоставляла своим знакомым помещение принадлежащей ей комнаты, расположенной в многоквартирном доме в Соломбальском округе г. Архангельска для потребления наркотических средств.
При этом, обвиняемая обеспечивала своих знакомых приспособлениями для потребления наркотических средств, а также совместно с ними употребляла наркотики.
Вину в совершении преступления женщина признала полностью.
Преступление раскрыто в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ОНК УМВД России по г. Архангельску.
Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.