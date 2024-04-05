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Бывшему онежскому чиновнику ужесточили приговор за смертельное ДТП

Вступил в законную силу приговор Онежского городского суда от 12.02.2024, которым бывший руководитель Онежского подразделения ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр»» признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения водителем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух человек).

 Суд установил, что с 19.08.2023 виновный в состоянии алкогольного опьянения, управляя служебным автомобилем УАЗ Патриот, двигаясь по автодороге сообщением Онега-Тамица-Кянда со стороны с. Тамица в направлении г. Онега выбрал скорость без учета возможности постоянного контроля за движением, не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ООО «Севдорсервис», в результате чего водитель автобуса и пассажир управляемого осужденным автомобиля от полученных телесных повреждений скончались в реанимации.

Стороной государственного обвинения представлены суду доказательства вины осужденного в преступлении, которые опровергли позицию стороны защиты.  

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года               6 месяцев. Кроме того, с него в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда согласилась с мнением государственного обвинителя, обжаловавшего приговор суда в связи с чрезмерной мягкостью, приговор изменила, постановив отбывать назначенное наказание в виде 9 лет лишения свободы реально в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Апелляционные жалобы осужденного и его защитника о суровости наказания в соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

(ФОТО С https://rtek24.ru/5-let-kolonii-obshego-rejima)  

19 апрель 14:11 | : Происшествия

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