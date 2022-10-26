Любитель пьяных покатушек из Котласа отправляется в зону на 7 лет

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 05.09.2022, которым 30-летний житель г. Котласа признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, имея судимость за аналогичное деяние, и нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 2641, п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Установлено, что виновный, будучи осужденным в 2018 г. за управление автомобилем в состоянии опьянения, в январе 2022 г. вновь сел за руль в пьяном виде и двигаясь на машине с превышением разрешенной скорости по г. Котласу допустил столкновение с колесным погрузчиком, выполнявшим работы по расчистке обочины дороги от снега. В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров автомобиля виновника аварии скончался от полученных травм.
Приговором суда по совокупности преступлений и приговоров осужденному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Местом отбывания наказания ему определена исправительная колония общего режима.
Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда апелляционные жалобы стороны защиты с доводами, в том числе о чрезмерной суровости назначенного наказания, оставлены без удовлетворения.