Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Любитель пьяных покатушек из Котласа отправляется в зону на 7 лет

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 05.09.2022, которым 30-летний житель г. Котласа признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, имея судимость за аналогичное деяние, и нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 2641, п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Установлено, что виновный, будучи осужденным в 2018 г. за управление автомобилем в состоянии опьянения, в январе 2022 г. вновь сел за руль в пьяном виде и двигаясь на машине с превышением разрешенной скорости по г. Котласу допустил столкновение с колесным погрузчиком, выполнявшим работы по расчистке обочины дороги от снега. В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров автомобиля виновника аварии скончался от полученных травм.

Приговором суда по совокупности преступлений и приговоров осужденному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Местом отбывания наказания ему определена исправительная колония общего режима.

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда апелляционные жалобы стороны защиты с доводами, в том числе о чрезмерной суровости назначенного наказания, оставлены без удовлетворения. 

21 ноябрь 10:50 | : Происшествия

Главные новости


От малого к большому. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Кирдык вашей Швеции. Русский бунт в фильме Натальи Назаровой «Плакать нельзя»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2022 (242)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20