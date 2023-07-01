Осужденный колонии в Вельске продвигал идеи запрещенного АУЕ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении отбывающего наказание 21-летнего жителя Республики Коми, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (пропаганда атрибутики запрещенной экстремистской организации, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, подозреваемый, отбывая наказание за незаконный оборот наркотических средств в исправительной колонии общего режима, расположенной в Вельском районе, разделяя взгляды и идеологию движения «АУЕ», деятельность которой в 2020 году решением Верховного суда Российской Федерации признана экстремисткой и запрещена на территории страны, в присутствии других осужденных выкрикивал фразы, содержащие лозунги и девизы указанной экстремистской организации, тем самым пропагандируя ее криминальную и экстремистскую идеологию среди других осужденных.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ФКУ ИК-14 УФСИН и РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистских организаций, пропаганда и публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

Уголовный кодекс РФ за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти деяния совершены лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривает наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы.