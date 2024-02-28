Северодвинского киллера из нулевых приговорили к 16 с половиной годам заключения

Приморский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 49-летнего жителя г. Северодвинска по п. «а, е, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а, е, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенных по найму организованной группой, общеопасным способом, с целью облегчить совершение и скрыть другое преступление).

Установлено, что в 2003 году осужденный вошел в состав организованной преступной группы, целью которой явилось устранение бывшего партнера из-за разногласий в разделе прибыли от их коммерческой деятельности. Заказчиков преступлений было двое, один из которых в ходе его планирования был убит неустановленными лицами.

Осужденный согласился выступить исполнителем убийства коммерсанта за 20 000 долларов США и привлек в качестве второго исполнителя своего знакомого. После убийства одного из заказчиков в организованную группу был привлечен соучастник, который руководил подготовкой к совершению преступления, предоставил исполнителям огнестрельное оружие. Уголовное дело в отношении него уже рассмотрено в Ломоносовском суде г. Архангельска.

Покушение на убийство состоялось 23.12.2003 в Исакогорском округе у частного дома, где проживал потерпевший с семьей. Его машину, в которой находилось 8 человек, исполнители расстреляли с близкого расстояния из автомата и пистолета. При этом находившиеся в машине жена потерпевшего, его охранник, а также малолетний ребенок были убиты на месте преступления, сам потерпевший, трое его родственников и охранник получили ранения различной степени тяжести.

После неудавшегося покушения тот же заказчик и сообщник, руководивший подготовкой преступления, в 2004 году спланировали убийство родного брата потерпевшего и за 5 000 долларов США привлекли для этого тех же исполнителей – осужденного и его знакомого.

На этот раз убийство было доведено до конца. Брата потерпевшего застрелили 03.03.2004 у дома по улице Урицкого в г. Архангельске, произведя в него с близкого расстояния не менее шести выстрелов. От полученных ранений он скончался на месте преступления.

В дальнейшем осужденный устранил второго исполнителя, поскольку тот попался с орудием убийства сотрудникам милиции. До задержания по данному уголовному делу осужденный проживал уже в г. Санкт-Петербурге.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также по гражданскому иску потерпевшей, получившей в результате покушения телесные повреждения, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в сумме 1,5 млн рублей.

Уголовное дело расследовано третьим отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Приговор в законную силу не вступил.