Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Убийца депутата Медуницына получил 24 года 11 месяцев колонии строго режима

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 44-летнего жителя г. Новодвинска виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33 п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть в убийстве четырех лиц, покушении на убийство еще одного лица, пособничестве в приготовлении к убийству одного лица, организации убийства двух лиц, в том числе совершенных организованной группой, по найму, с целью скрыть другие преступления.

Установлено, что в ноябре 2003 г. обвиняемый согласился на просьбу своего знакомого убить лицо, которому последний хотел отомстить за гибель друга. Для этого он вечером 18.11.2003 приехал в помещение автосервиса, расположенного в пос. Коноша, где находился потерпевший, и трижды выстрелил из пистолета ему в голову, а затем с помощью своего соучастника скрылся с места преступления.

В январе 2005 г. виновный и трое его соучастников, полагая, что житель г. Новодвинска обладает крупной денежной суммой, решили его похитить, завладеть его автомобилем и деньгами, для чего напали на потерпевшего, отвезли его в один из гаражных боксов в г. Новодвинске, где пытали, но не добившись своего, понимая, что может сообщить в правоохранительные органы о совершенных в отношении его преступлениях, в целях скрыть их задушили веревкой потерпевшего, а тело утопили в рукаве Мечка реки Северная Двина.

Кроме того, в начале 2005 г. неустановленные лица из-за передела сфер влияния криминальных структур, в том числе в лесозаготовительном бизнесе, обратились к осужденному с предложением за денежное вознаграждение в 5 тыс. долларов США убить предпринимателя.

Действуя в составе организованной группы, виновный 04.03.2005 произвел 14 выстрелов в грудь и живот потерпевшего, находившегося в своем автомобиле у дома по ул. Красных Маршалов в г. Архангельске. Ему удалось убежать, а осужденный с помощью своих соучастников скрылся с места преступления. Пострадавший остался в живых благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Также в начале 2005 г. неустановленные лица из-за разногласий в ведении предпринимательской деятельности и передела сфер влияния в лесозаготовительном бизнесе обратились к осужденному с предложением за денежное вознаграждение убить депутата Архангельского областного Собрания депутатов Юрия Медуницина.

Изначально выбранное им в качестве исполнителя убийства иное лицо стало распространять информацию о поступившем заказе, поэтому с целью скрыть готовящееся преступление было принято решение его устранить. Пьяного мужчину виновный вывез из бара в один из гаражных боксов в г. Новодвинске, где, связав, нанес множество ударов твердыми тупыми предметами по его голове, а тело впоследствии утопил в реке Северная Двина.

Затем осужденный за вознаграждение в размере не менее 5 тыс. долларов США и часть прибыли от предполагаемого бизнеса согласился выступить исполнителем данного заказного убийства, при этом для его реализации привлек двух своих знакомых.

Действуя в составе организованной группы, виновный утром 04.07.2005 подкараулил Юрия Медуницина у дома по ул. Попова в г. Архангельске, и произвел в него из пистолета 6 выстрелов, а соучастники преступления помогли виновному скрыться с места преступления и уничтожить орудие убийства.

В начале 2006 г. осужденный из личной неприязни к одному из своих соучастников, который имел прямые контакты с непосредственными заказчиками убийства Юрия Медуницина, возникшей в связи с длительной невыплатой ему ранее обещанной части прибыли от лесозаготовительного бизнеса, а также предполагая, что его могут устранить как исполнителя ряда заказных убийств, организовал убийство своего пособника и его друга, находившегося вместе с тем в день убийства.

Для совершения этого преступления осужденный привлек за денежное вознаграждение двоих своих знакомых, один из которых ранее в феврале 2005 г. принимал участие в убийстве жителя г. Новодвинска. Реализуя свой умысел, исполнители убийства проехали с потерпевшими в один из гаражных кооперативов г. Новодвинска, где в автомобиле потерпевших произвели прицельные выстрелы им в головы, а затем вместе вывезли тела убитых в лесной массив в Приморском районе Архангельской области.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений подсудимый признал полностью, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что учтено при назначении наказания.

 Приговором Новодвинского городского суда виновному назначено окончательное наказание в виде  24  лет  11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

          Удовлетворены иски родственников убитых о взыскании морального вреда на общую сумму 2,2 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу. 

02 май 16:35 | : Происшествия

Главные новости


Ну здравствуй, шашлычный Первомай! Рецепты маринадов
С лопатами и граблями. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (25)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20