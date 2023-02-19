Убийца депутата Медуницына получил 24 года 11 месяцев колонии строго режима

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 44-летнего жителя г. Новодвинска виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33 п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть в убийстве четырех лиц, покушении на убийство еще одного лица, пособничестве в приготовлении к убийству одного лица, организации убийства двух лиц, в том числе совершенных организованной группой, по найму, с целью скрыть другие преступления.

Установлено, что в ноябре 2003 г. обвиняемый согласился на просьбу своего знакомого убить лицо, которому последний хотел отомстить за гибель друга. Для этого он вечером 18.11.2003 приехал в помещение автосервиса, расположенного в пос. Коноша, где находился потерпевший, и трижды выстрелил из пистолета ему в голову, а затем с помощью своего соучастника скрылся с места преступления.

В январе 2005 г. виновный и трое его соучастников, полагая, что житель г. Новодвинска обладает крупной денежной суммой, решили его похитить, завладеть его автомобилем и деньгами, для чего напали на потерпевшего, отвезли его в один из гаражных боксов в г. Новодвинске, где пытали, но не добившись своего, понимая, что может сообщить в правоохранительные органы о совершенных в отношении его преступлениях, в целях скрыть их задушили веревкой потерпевшего, а тело утопили в рукаве Мечка реки Северная Двина.

Кроме того, в начале 2005 г. неустановленные лица из-за передела сфер влияния криминальных структур, в том числе в лесозаготовительном бизнесе, обратились к осужденному с предложением за денежное вознаграждение в 5 тыс. долларов США убить предпринимателя.

Действуя в составе организованной группы, виновный 04.03.2005 произвел 14 выстрелов в грудь и живот потерпевшего, находившегося в своем автомобиле у дома по ул. Красных Маршалов в г. Архангельске. Ему удалось убежать, а осужденный с помощью своих соучастников скрылся с места преступления. Пострадавший остался в живых благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Также в начале 2005 г. неустановленные лица из-за разногласий в ведении предпринимательской деятельности и передела сфер влияния в лесозаготовительном бизнесе обратились к осужденному с предложением за денежное вознаграждение убить депутата Архангельского областного Собрания депутатов Юрия Медуницина.

Изначально выбранное им в качестве исполнителя убийства иное лицо стало распространять информацию о поступившем заказе, поэтому с целью скрыть готовящееся преступление было принято решение его устранить. Пьяного мужчину виновный вывез из бара в один из гаражных боксов в г. Новодвинске, где, связав, нанес множество ударов твердыми тупыми предметами по его голове, а тело впоследствии утопил в реке Северная Двина.

Затем осужденный за вознаграждение в размере не менее 5 тыс. долларов США и часть прибыли от предполагаемого бизнеса согласился выступить исполнителем данного заказного убийства, при этом для его реализации привлек двух своих знакомых.

Действуя в составе организованной группы, виновный утром 04.07.2005 подкараулил Юрия Медуницина у дома по ул. Попова в г. Архангельске, и произвел в него из пистолета 6 выстрелов, а соучастники преступления помогли виновному скрыться с места преступления и уничтожить орудие убийства.

В начале 2006 г. осужденный из личной неприязни к одному из своих соучастников, который имел прямые контакты с непосредственными заказчиками убийства Юрия Медуницина, возникшей в связи с длительной невыплатой ему ранее обещанной части прибыли от лесозаготовительного бизнеса, а также предполагая, что его могут устранить как исполнителя ряда заказных убийств, организовал убийство своего пособника и его друга, находившегося вместе с тем в день убийства.

Для совершения этого преступления осужденный привлек за денежное вознаграждение двоих своих знакомых, один из которых ранее в феврале 2005 г. принимал участие в убийстве жителя г. Новодвинска. Реализуя свой умысел, исполнители убийства проехали с потерпевшими в один из гаражных кооперативов г. Новодвинска, где в автомобиле потерпевших произвели прицельные выстрелы им в головы, а затем вместе вывезли тела убитых в лесной массив в Приморском районе Архангельской области.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений подсудимый признал полностью, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что учтено при назначении наказания.

Приговором Новодвинского городского суда виновному назначено окончательное наказание в виде 24 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Удовлетворены иски родственников убитых о взыскании морального вреда на общую сумму 2,2 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.