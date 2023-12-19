Прокуратура Архангельской области представила список убийств Горяшина

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Архангельска, обвиняемого по ч. 6 ст. 17, п. «а», «з» ст. 102 УК РСФСР (пособничество убийству двух лиц из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация совершения покушения на убийство из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация совершения покушения на убийство двух лиц, общеопасным способом, по найму), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация совершения покушения на убийство шести лиц, общеопасным способом), ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация совершения убийства по найму).

С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по результатам исполнения которого раскрыта серия «заказных» убийств, совершенных в период с 1996 по 2005 годы.

Установлено, что в 1996 году обвиняемый, являясь членом одной из преступных группировок Архангельска, оказал содействие в совершении заказного убийства двух лиц. Исполняя свою роль, он подыскал пособника преступления, который должен был доставить и увезти с места преступления киллеров, организовал встречу указанных лиц, которые в дальнейшем действовали самостоятельно.

«Заказ» был исполнен в середине октября 1996 года. При выходе из квартиры, расположенной в д. № 91 по пр. Обводный канал в Архангельске, в двух мужчин было произведено не менее 45 прицельных выстрелов из автомата, в результате чего потерпевшие погибли на месте преступления.

В 2000 году обвиняемый организовал покушение на убийство директора одной из фирм, занимавшейся поставками леса, утаившего от членов преступной группы часть прибыли.

Он попросил своего родственника совершить это убийство, на что тот согласился. При этом исполнителю была предоставлена информация о месте жительства потерпевшего, маршрутах и времени его передвижения, сопровождающих лицах, фотография потерпевшего и орудие преступления, а также найден водитель, содействовавший совершению преступления.

Покушение состоялось 12.03.2000 в подъезде д. № 181 по пр. Ломоносова в Архангельске. В мужчину, выходившего из подъезда, был произведен один прицельный выстрел в спину, однако он выжил, ему была своевременно оказана медицинская помощь.

В июне 2003 года обвиняемый на почве разногласий с партнером в бизнесе спланировал покушение на убийство двух лиц.

Это убийство он поручил исполнить своему другу за 500 долларов США, на что тот согласился, а также приискал для этих целей взрывное устройство.

В утреннее время 24.06.2003 при появлении потерпевшего и его охранника взрывное устройство, заложенное в клумбе у подъезда дома по пр. Никольскому в Архангельске, было приведено в действие, однако убийство потерпевших не состоялось.

Убийство одного из этих лиц, являвшегося партнером обвиняемого, было повторно спланировано и доведено до конца в марте 2004 года. Исполнителем преступления выступил тот же друг, а пособником - родственник обвиняемого. День и стечение благоприятных обстоятельств для убийства возникли в ходе их отдыха в одной компании с потерпевшим в развлекательном заведении г. Архангельска. По общей договоренности пособник уговорил потерпевшего уехать из заведения без своего охранника и в компании лиц, запланировавших убийство.

План совершения убийства был осуществлен ранним утром у одного из домов по пр. Никольскому в Архангельске, где мужчину застрелили в автомашине.

Помимо этого, летом 2005 года обвиняемый на почве разногласий в ведении коммерческой деятельности решил организовать устранение неугодного ему предпринимателя. Для этих целей он приобрел взрывное устройство – реактивный пехотный огнемёт «РПО-А», обратившись за помощью в организации и исполнении этого убийства к бывшему лидеру одной из преступных группировок. Соответствующая помощь была оказана, найден исполнитель.

В октябре 2005 года в окно офиса, располагавшегося в д. № 66 на ул. Дачная в Архангельске, где находились шесть лиц, исполнителем преступления был произведен выстрел, а взрывом повреждено и уничтожено имущество в этом помещении. Находившиеся в офисе лица не пострадали, поскольку перед выстрелом покинули кабинет, перейдя в другой офис.

Ранее прокуратурой области направлены в суд два уголовных дела в отношении исполнителя и пособника данного преступления, которые осуждены в 2022 году.

Благодаря совместной работе следователей и оперативных служб причастные к вышеуказанным преступлениям лица установлены.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.