Участник громкого заказного убийства в Архангельске из 2003 года получил 19 лет

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией1 государственного обвинения и признал виновным 50-летнего жителя областного центра по п. «а», «е», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенные общеопасным способом, организованной группой, по найму, с целью облегчить совершение другого преступления).

Установлено, что в 2003 году обвиняемый вошел в состав организованной преступной группы целью которой явилось устранение бывшего партнера из-за разногласий в разделе прибыли от их коммерческой деятельности. Заказчиков преступлений было двое, один из которых в ходе его планирования был убит неустановленными лицами.

Так, его сообщник для убийства коммерсанта согласился выступить исполнителем убийства за 20 000 долларов США и привлек в качестве второго исполнителя своего знакомого. После убийства одного из заказчиков в дело был привлечен осужденный, который собрал всю необходимую информацию о потерпевшем, передав ее, а также орудие преступления исполнителям преступления.

Покушение на убийство состоялось 23.12.2003 года в Исакогорском округе у частного дома, где проживал потерпевший с семьей. Машину потерпевшего, в которой находилось 8 человек, исполнители расстреляли с близкого расстояния из автомата. При этом находившиеся в машине жена потерпевшего, его охранник, а также малолетний ребенок были убиты на месте преступления, сам потерпевший, трое его родственников и охранник получили ранения различной степени тяжести.

После неудавшегося покушения тот же заказчик и осужденный в 2004 году спланировали убийство родного брата потерпевшего и привлекли для этого тех же исполнителей за 5 000 долларов США.

На этот раз убийство было доведено до конца. Брата потерпевшего застрелили 03.03.2004 у дома № 43 по улице Урицкого в г. Архангельске, произведя в него с близкого расстояния не менее шести выстрелов. От полученных ранений он скончался на месте преступления.

В дальнейшем второй исполнитель был устранен одним из членов преступной группы, поскольку попался с орудием убийства сотрудникам милиции.

За содеянное судом назначено итоговое наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также по гражданскому иску потерпевшей, получившей в результате покушения телесные повреждения и потерявшей ребенка, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 500 000 рублей.

Уголовное дело расследовано третьим отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Приговор в законную силу не вступил.