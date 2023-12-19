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В Архангельске раскрыта серия заказных убийств начала нулевых

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 49-летнего жителя г. Санкт-Петербурга, обвиняемого  по п. «а», «е», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство пяти лиц и покушение на убийство семи лиц, совершенные общеопасным способом, организованной группой, по найму, с целью облегчить совершение другого преступления, с целью скрыть другое преступление), а также 50-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого по п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц и покушение на убийство четырех лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью облегчить совершение другого преступления) в редакциях Федерального закона от 21.08.2004 № 73-ФЗ. 

Установлено, что в 2003 году обвиняемые вошли в состав организованной преступной группы целью которой явилось устранение бывшего партнера из-за разногласий в разделе прибыли от их коммерческой деятельности. Заказчиков преступлений было двое, один из которых в ходе его планирования был убит неустановленными лицами.

Так, один из обвиняемых для убийства коммерсанта согласился выступить исполнителем убийства за 20 000 долларов США и привлек в качестве второго исполнителя своего знакомого. После убийства одного из заказчиков в дело был привлечен второй обвиняемый, который собрал всю необходимую информацию о потерпевшем, передав ее, а также орудие преступления исполнителям. 

          Покушение на убийство состоялось 23.12.2003 в Исакогорском округе у частного дома, где проживал потерпевший с семьей. Машину потерпевшего, в которой находилось 8 человек, исполнители расстреляли с близкого расстояния из автомата. При этом находившиеся в машине жена потерпевшего, его охранник, а также малолетний ребенок были убиты на месте преступления, сам потерпевший, трое его родственников и охранник получили ранения различной степени тяжести. 

          После неудавшегося покушения тот же заказчик и второй обвиняемый в 2004 году спланировали убийство родного брата потерпевшего и привлекли для этого тех же исполнителей за 5 000 долларов США.

          На этот раз убийство было доведено до конца. Брата потерпевшего застрелили 03.03.2004 у дома № 43 по улице Урицкого в Архангельске, произведя в него с близкого расстояния не менее шести выстрелов. От полученных ранений он скончался на месте преступления.

          В дальнейшем второй исполнитель был устранен одним из членов преступной группы, поскольку попался с орудием убийства сотрудникам полиции. 

После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовные дела будут направлены для рассмотрения в Приморский районный суд Архангельской области и Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано отделом Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО.

(фото с https://life.ru/p/1200398) 

31 январь 10:17 | : Происшествия

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