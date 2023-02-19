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Нижегородец хотел "накормить" Архангельск анфетоминами

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией прокурора и удовлетворил ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении жителя Нижегородской области, доставившего в г. Архангельск наркотическое средство.

Как установлено в судебном заседании, нигде не работающий 22- летний молодой человек, зарегистрированный в Нижегородской области, 31.03.2023 приехал в г. Архангельск имея при себе 1 кг наркотического средства – мефедрон (4-метилметкатинон), которое собирался распространять через «закладки» (тайники), однако его действия в тот же день были пресечены сотрудниками федеральной службы безопасности, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Уголовное дело возбуждено в следственном отделении Регионального управления ФСБ России по Архангельской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 2281 УК РФ.

 

05 апрель 16:24 | : Происшествия

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