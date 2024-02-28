Жительница Северодвинска убила кухонным ножом опостылевшего супруга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней жительницы города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 8 апреля 2024 года по месту жительства на улице Юбилейной в городе Северодвинске в ходе конфликта и возникших личных неприязненных отношений подозреваемая нанесла смертельный удар ножом в область сердца 34-летнему супругу.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что ранее во время выяснения отношений глава семьи применял к ней физическую силу. В очередной раз супруг стал ей предъявлять претензии по поводу ненадлежащего выполнения домашних обязанностей, поэтому она разозлилась и ударила его кухонным ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.