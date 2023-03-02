Архангелогородка пыталась зарезать брата в пылу хозяйственного спора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в ночь на 10 мая 2023 года в квартире дома по проспекту Ломоносова в городе Архангельске подозреваемая на почве личной неприязни, возникшей в ходе бытового конфликта, с целью убийства нанесла удар ножом в левую часть грудной клетки своему 36-летнему брату, причинив ему проникающее ранение. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи пострадавший остался жив.

В ходе допроса подозреваемая свою вину признала частично и пояснила следователю, что с братом постоянно возникали ссоры из-за ведения совместного хозяйства. В ходе очередного такого конфликта она ударила потерпевшего ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствием будет решаться вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.