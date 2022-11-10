Жительница Северодвинска убила своего мужчину за буйность нрава

14 января 2023 года вечером по месту жительства в поселке Белое Озеро города Северодвинска обнаружено тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 58-летнего мужчины с ножевыми ранениями груди и живота. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержана 53-летняя сожительница потерпевшего.
В ходе допроса подозреваемая признала свою вину частично и пояснила следователю, что сожитель пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, разбудил ее и родственников. Во время выяснения отношений на кухне глава семьи стал на нее кричать и бить посуду, она разозлилась, перестала контролировать свои эмоции и нанесла ему удары ножом.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.