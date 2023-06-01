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Жительница поселка Каменка со злости убила супруга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Мезенского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 24 июня 2023 года вечером по месту жительства в поселке Каменка в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшей ссоры подозреваемая причинила смертельное ножевое ранение 48-летнему супругу. 

В ходе допроса подозреваемая пояснила следователю, что между ней и супругом в ходе совместного употребления спиртных напитков произошел бытовой конфликт. Она разозлилась, сходила на кухню за ножом и ударила им супруга. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.  Производятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стружу. 

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

 

26 июнь 11:18 | : Происшествия

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