Жительница поселка Каменка со злости убила супруга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Мезенского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 24 июня 2023 года вечером по месту жительства в поселке Каменка в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшей ссоры подозреваемая причинила смертельное ножевое ранение 48-летнему супругу.

В ходе допроса подозреваемая пояснила следователю, что между ней и супругом в ходе совместного употребления спиртных напитков произошел бытовой конфликт. Она разозлилась, сходила на кухню за ножом и ударила им супруга.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Производятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стружу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.