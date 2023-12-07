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Алководителю из Архангельской области в ответ на апелляцию усилили наказание

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 14.12.2023, которым 36-летний житель Красноборского района осужден ч. 2 ст. 2641 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения имея судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ).

Установлено, что виновный 12.10.2023 в г. Котласе, имея судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь управлял своим автомобилем марки «Mazda 3» в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 5 лет. Автомобиль постановлено конфисковать в доход государства. 

Государственный обвинитель не согласился с мягкостью наказания и оспорил приговор.

Апелляционной инстанцией по доводам представления государственного обвинителя приговор изменен, назначенное наказание усилено, определено лишение свободы с заменой на 6 месяцев принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 5 лет, с конфискацией автомобиля. 

(фото с https://myliski.ru) 

01 март 14:49 | : Происшествия

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