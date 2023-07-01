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В Верхней Тойме у выпивохи конфисковали мотоцикл

Красноборский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 37-летнего жителя Верхнетоемского района виновным  по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). 

Судом установлено, что ранее привлеченный к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчина, не сделав для себя должных выводов, в апреле 2023 вновь в нетрезвом состоянии управлял механическим транспортным средством (мотоцикл марки «RACER RC 150-23») в д. Автомоновская Верхнетоемского района, пока не был задержан сотрудниками ГИБДД ОП «Верхнетоемское» ОМВД России «Красноборский».

Приговором суда, с учетом данных о личности, осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. 

В соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ мотоцикл, которым управлял подсудимый в момент совершения преступления, конфискован в собственность государства. 

(фото с https://rally36.ru/foto/kak-ehat-na-motocikle-izh.html) 

 

19 сентябрь 14:32 | : Происшествия

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