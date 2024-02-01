В Холмогорском округе задержан серийный грабитель дачных домов

В полицию Холмогорского округа обратились владельцы дачных участков, расположенных в поселке Зеленый Городок. Граждане рассказали, что приехав проверить дом после зимы, они обнаружили, что неизвестный проник в помещение и похитил имущество. Пропали электрические приборы, посуда, рыбацкие принадлежности и продукты питания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступлений был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий мужчина 1985 года рождения.

По информации оперативников, злоумышленник проживает в том же поселке, где расположены участки потерпевших. В январе текущего года он совершил первую кражу, выставив стекло в оконной раме. После того, как вынес через окно похищенное, мужчина вставил стекло на место, надеясь, что в таком случае хозяева не обнаружат следов проникновения в жилище.

В конце марта злоумышленник вновь совершил преступление таким же способом и за несколько дней два раза незаконно проник в один и тот же дом.

По фактам краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, возбуждены уголовные дела. Санкция статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции и вскоре будет возвращена владельцам.

Также у полиции есть основания полагать, что данный злоумышленник причастен к совершению других аналогичных преступлений на территории Холмогорского округа. Расследование продолжается.

(фото с https://kimrypress.ru)