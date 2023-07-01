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Опытный вор обчистил бар в Архангельске

3 сентября в полицию Архангельска обратился сотрудник бара, расположенного на улице Воронина. Мужчина сообщил, что из помещения увеселительного заведения пропал алкоголь и денежные средства, находившиеся в кассе. Общий ущерб составил порядка 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан нигде не работающий мужчина 1998 года рождения. Ранее злоумышленник уже был судим за аналогичное преступление.

По имеющейся информации, молодой человек в нерабочее время проник в бар, повредил камеру видеонаблюдения и совершил кражу.

Похищенный алкоголь он успел употребить, денежные средства он также потратил на приобретение спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с незаконным проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

06 сентябрь 17:09 | : Происшествия

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