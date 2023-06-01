Полицейские Котласа раскрыли кражу из частного дома

В полицию города Котласа с заявлением о краже техники обратились собственники частного дома, расположенного в поселке Вычегодском.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что дом долгое время пустовал. Этим и воспользовался ранее неоднократно судимый нигде не работающий местный житель. Разбив стеклопакет, он проник в помещение и вынес телевизор и мультиварку. Похищенное имущество он подарил знакомым.



По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Похищенная мультиварка изъята и будет возвращена владельцам. Гражданин, которому злоумышленник передал телевизор, также установлен сотрудниками полиции. Мужчина пояснил, что «подарок» он случайно разбил.



Злоумышленник арестован. Данная мера пресечения была избрана за совершение этим же гражданином другого преступления – в местном магазине, угрожая ножом продавцу, он требовал передать ему выручку. Денег в кассе не оказалось, поэтому налетчик ушел, прихватив с собой алкогольную продукцию.