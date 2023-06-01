Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полицейские Котласа раскрыли кражу из частного дома

В полицию города Котласа с заявлением о краже техники обратились собственники частного дома, расположенного в поселке Вычегодском.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что дом долгое время пустовал. Этим и воспользовался ранее неоднократно судимый нигде не работающий местный житель. Разбив стеклопакет, он проник в помещение и вынес телевизор и мультиварку. Похищенное имущество он подарил знакомым.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Похищенная мультиварка изъята и будет возвращена владельцам. Гражданин, которому злоумышленник передал телевизор, также установлен сотрудниками полиции. Мужчина пояснил, что «подарок» он случайно разбил.

Злоумышленник арестован. Данная мера пресечения была избрана за совершение этим же гражданином другого преступления – в местном магазине, угрожая ножом продавцу, он требовал передать ему выручку. Денег в кассе не оказалось, поэтому налетчик ушел, прихватив с собой алкогольную продукцию.

06 август 09:58 | : Происшествия

Главные новости


Чиновники Архангельской области положили болт на проект «Чистая вода»
Откуда берутся шевцовы? Размышляет «Вольное дело»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (67)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20