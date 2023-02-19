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Северодвинец с подругой пытались развернуть в Коноше наркобизнес

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г.Северодвинска, из которых мужчина обвиняется в участии в преступном сообществе (преступной организации), покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупных размерах с использованием сети «Интернет» организованной группой (ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ), а его подруга в совершении этого же преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, что 25-летний обвиняемый в начале июня 2022 года, после освобождения из мест лишения свободы, вместо законного заработка устроился в интернет-магазин, осуществляющий незаконный сбыт наркотиков в нескольких субъектах России. Руководством преступного сообщества мужчине было определено выполнять функции «закладчика» на территории Архангельской области. В помощь в раскладке наркотиков мужчина привлек свою сожительницу.

После размещения очередной партии наркотиков в закладки на территории п. Коноша обвиняемому  в связи с неадекватным поведением от употребления запрещенных веществ понадобилась помощь медработников, которые в свою очередь об этом факте сообщили в правоохранительные органы, после чего обвиняемый и его подруга задержаны, наркотические средства в крупном размере общей массой более 70 грамм изъяты из незаконного оборота.

Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, инкриминируемый обвиняемым, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы
 до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Коношский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу. 

03 май 08:55 | : Происшествия

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