Прокуратура Поморья за год восстановила права 165 дольщиков жилья

Сегодня в прокуратуре Архангельской области под председательством прокурора области Николая Хлустикова состоялось заседание коллегии на котором с участием руководителей структурных подразделений прокуратуры области, горрайспецпрокуроров подведены итоги работы органов прокуратуры по защите прав и законных интересов граждан, укреплению законности и правопорядка в 2023 году и определены задачи на 2024 год.

Прокурор области отметил, что приоритетными направлениями надзорной деятельности оставались соблюдение и восстановление прав социально-незащищенных категорий населения, защита жилищных и трудовых прав граждан, охрана их здоровья, интересов предпринимателей, реализация мероприятий национальных проектов и государственных программ.

В 2023 году выявлено 26,5 тыс. нарушений закона, опротестовано 2,5 тыс. незаконных актов, инициировано привлечение к различным видам ответственности более 5 тысяч лиц, судами удовлетворено и прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований 1615 исков прокуроров на сумму 163,8 млн рублей, о недопустимости нарушений закона предостережено свыше тысячи лиц. По результатам проверок возбуждено 93 уголовных дела. Прокурорами защищены права 2 372 граждан.

Мерами прокурорского реагирования восстановлены трудовые права 447 работников, погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 48,6 млн рублей.

Системными мерами по решению задач экономического оздоровления региона удалось снизить задолженность потребителей за энергоресурсы в размере более 870 млн рублей.

Совместными с органами государственной власти региона усилиями по реализации национальных проектов завершено строительство 39 социально-значимых объектов, из них 27 многоквартирных домов, 5 объектов водоснабжения, 3 объектов здравоохранения, 2 школ, спортивного объекта, моста.

Под постоянным контролем прокуроров оставалась деятельность уполномоченных органов по переселению граждан из аварийного жилья.

В лучшую сторону изменилась ситуация с проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов: отремонтировано 442 дома (99,5 %), за срыв сроков ремонта виновные лица привлечены к ответственности.

Сохранена положительная динамика в сфере защиты прав пострадавших граждан от действий недобросовестных застройщиков. Завершено строительство 2 «проблемных» объектов, восстановлены права 165 дольщиков. Однако, актуальность этого вопроса не снижается – не введено в эксплуатацию 4 объекта, включенные в единый реестр проблемных объектов, в строительство которых вложили средства свыше 200 граждан. По фактам привлечения застройщиками средств граждан в нарушение законодательства по материалам проверок прокуроров городов Архангельска и Новодвинска, Котласского межрайонного прокурора следственными органами возбуждены 3 уголовных дела по ст. 200.3 УК РФ.

Благодаря прокурорским проверкам приведено в нормативное состояние свыше 200 км автодорог.

Повышенное внимание уделялось вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны свыше 1,5 тыс. объектов культурного наследия.

В сфере защиты прав несовершеннолетних восстановлены права более 20 детей на обеспечение их лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации, а также на возмещение расходов, понесенных родителями на приобретение таких средств, в 23 образовательных организациях организовано оказание первичной медико-санитарной помощи в течение всего образовательного процесса более 7 тыс. несовершеннолетних.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования отремонтировано 126 игровых, спортивных площадок, 11 – демонтировано, 16 – принято в собственность муниципалитетов и постановлено на кадастровый учет.

Продолжается контроль за работой уполномоченных органов по формированию списка сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в истекшем году в него включено 17 граждан, 7 уже предоставлено жилье.

При осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокурорами выявлено более 1,5 тыс. нарушений закона.

В рамках антикоррупционной работы реализовывались полномочия по обращению в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, привлечению лиц к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

По итогам заседания прокурор области поставил перед коллективом конкретные задачи и обозначил приоритетные направления при осуществлении прокурорского надзора.