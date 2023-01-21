Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Завершение визита заместителя Генпрокурора РФ в Архангельск

Сегодня, 17 февраля 2023 года, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров в рамках рабочего визита по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова принял участие в заседании коллегии прокуратуры Архангельской области, на которой подведены итоги работы органов прокуратуры региона в 2022 году и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год.

В работе коллегии приняли участие прокурор области Николай Хлустиков, Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокофьева, федеральный инспектор по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Илья Костин, руководители правоохранительных, судебных органов, подразделений аппарата облпрокуратуры, прокуроры городов, районов, межрайонные и специализированные прокуроры.

Алексей Захаров отметил, что деятельность прокуроров в Архангельской области способствовала укреплению законности и правопорядка в регионе. При осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства выявлено почти 25 тысяч нарушений законов. По мерам прокурорского реагирования к различным видам ответственности привлечены 4,5 тысяч лиц, возбуждено 101 уголовное дело.

По результатам прокурорского вмешательства в области погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 60 млн. руб., перед субъектами предпринимательской деятельности погашена просроченная задолженность на сумму свыше 119 млн. руб. Восстановлены жилищные права 253 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 79 детей-инвалидов обеспечены необходимыми им лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и средствами реабилитации.

Акцентировав внимание коллег на отдельных направлениях прокурорской деятельности, Алексей Захаров отметил необходимость усиления надзорных позиций прокуратуры в сфере ЖКХ и безопасности дорожного движения, в вопросах обеспечения жилищных, социальных и трудовых прав граждан, защиты прав несовершеннолетних, борьбы с преступностью.

По итогам заседания коллегии определены задачи, а также комплекс мер, направленных на повышение эффективности прокурорского надзора в регионе.

17 февраль 11:54 | : Политика

Главные новости


Один или вместе? Сделай свой здоровый выбор
Путин в гостях у Буторина. По следам знакового визита

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (200)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20