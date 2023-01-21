Завершение визита заместителя Генпрокурора РФ в Архангельск

Сегодня, 17 февраля 2023 года, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров в рамках рабочего визита по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова принял участие в заседании коллегии прокуратуры Архангельской области, на которой подведены итоги работы органов прокуратуры региона в 2022 году и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год.

В работе коллегии приняли участие прокурор области Николай Хлустиков, Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокофьева, федеральный инспектор по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Илья Костин, руководители правоохранительных, судебных органов, подразделений аппарата облпрокуратуры, прокуроры городов, районов, межрайонные и специализированные прокуроры.

Алексей Захаров отметил, что деятельность прокуроров в Архангельской области способствовала укреплению законности и правопорядка в регионе. При осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства выявлено почти 25 тысяч нарушений законов. По мерам прокурорского реагирования к различным видам ответственности привлечены 4,5 тысяч лиц, возбуждено 101 уголовное дело.

По результатам прокурорского вмешательства в области погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 60 млн. руб., перед субъектами предпринимательской деятельности погашена просроченная задолженность на сумму свыше 119 млн. руб. Восстановлены жилищные права 253 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 79 детей-инвалидов обеспечены необходимыми им лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и средствами реабилитации.

Акцентировав внимание коллег на отдельных направлениях прокурорской деятельности, Алексей Захаров отметил необходимость усиления надзорных позиций прокуратуры в сфере ЖКХ и безопасности дорожного движения, в вопросах обеспечения жилищных, социальных и трудовых прав граждан, защиты прав несовершеннолетних, борьбы с преступностью.

По итогам заседания коллегии определены задачи, а также комплекс мер, направленных на повышение эффективности прокурорского надзора в регионе.