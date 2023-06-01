Прокуратура Архангельской области подвела итоги за полгода кропотливой работы

В прокуратуре области состоялось заседание коллегии по итогам работы ведомства в первом полугодии 2023 года. С вступительным словом выступил председательствующий коллегии – прокурор области Николай Хлустиков, с основными докладами – руководители подразделений аппарата прокуратуры области и прокуроры городов, районов, межрайонных и специализированных прокуратур.

В первом полугодии 2023 года выявлено 15,9 тыс. нарушений закона, в целях их устранения опротестовано 1 606 незаконных актов, по мерам прокурорского реагирования к различным видам ответственности привлечено почти 2,6 тыс. виновных лиц, судом удовлетворено 723 исковых заявления на сумму 85 474 тыс. рублей, объявлено 720 предостережений. По материалам прокурорских проверок возбуждено 55 уголовных дел.

В целях обеспечения законности и единства правового пространства прокурорами приняты меры к устранению выявленных пробелов в муниципальном нормотворчестве, в том числе связанных с ненадлежащей реализацией требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов.В порядке правотворческой инициативы внесено почти 60 проектов муниципальных нормативно-правовых актов.

Мерами прокурорского реагирования защищены трудовые права 258 человек, погашена задолженность по заработной плате перед 239 работниками на сумму свыше 37,7 млн. рублей, за нарушение сроков выплаты заработной платы выплачена компенсация 44 работникам в размере 56,7 тыс. рублей.

Вскрыты случаи необеспечения доступности маломобильных групп населения к 41 объекту социального назначения, в этой связи приняты меры реагирования.

Продолжена реализация на территории региона программы переселения граждан из аварийного жилья, обеспечено надзорное сопровождение строительства 43 многоквартирных домов, завершено строительство 2 домов, куда заселено 95 человек, улучшили жилищные условия 915 граждан.

Обеспечено безаварийное прохождение и завершение отопительного сезона 2022 – 2023 годов. По результатам принятых мер отремонтировано свыше 12 км. электрических сетей, заключено концессионное соглашение в отношении 13 объектов водоснабжения и водоотведения с привлечением инвестиций в размере 18 млн. рублей. По результатам прокурорского вмешательства погашена задолженность за энергоресурсы в размере более 100 млн. рублей, ее размер по сравнению с началом года уменьшился на 28 %, однако остается значительным и составляет 1,8 млрд. рублей.

Обеспечено надзорное сопровождение строительства, реконструкции 66 объектов в рамках реализации национальных проектов.

По 5 фактам нецелевого использования 3 муниципальными учреждениями бюджетных средств на сумму более 40 тыс. рублей виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности по 15.14 КоАП РФ. Денежные средства возвращены в бюджет. По более чем 30 актам реагирования пресечено неэффективное использование бюджетных средств.

Прокуроры добились оформления в муниципальную собственность 259 бесхозяйных объектов, среди которых более двух сотен объектов коммунальной инфраструктуры и объектов жилого фонда, автомобильные дороги и иные объекты капитального строительства.

В результате прокурорского вмешательства органами власти сформировано 90 земельных участков, 29 из которых предоставлено многодетным семьям, из 9 договоров аренды земельных участков исключены незаконные положения, возвращены в государственную и муниципальную собственность 5 земельных участков.

Принятыми мерами прокурорского реагирования в федеральную собственность переданы 13 лесных участков общей площадью 99,7 га, организован перерасчет региональным оператором платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму свыше 200 млн. рублей.

Особое внимание уделялось надзору за исполнением законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, об охране их жизни и здоровья, обеспечению интересов детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, семей с детьми на получение мер социальной поддержки, организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

Восстановлены права 11 несовершеннолетних на обеспечение их лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации.

Надзорное сопровождение летней оздоровительной кампании способствовало открытию 23 лагерей, в которых отдохнуло более 1,4 тыс. несовершеннолетних.

Продолжена работа по защите жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

При осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокурорами выявлено 960 нарушений закона, для их устранения внесено 357 мер прокурорского реагирования, 201 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 15 – к административной, возбуждено 8 уголовных дел.

С учетом результатов надзорной деятельности и состоявшегося обсуждения намечены пути устранения имеющихся недостатков в работе, определены дальнейшие задачи по укреплению законности и правопорядка.