Архангельск посетил замгенпрокурора России. Граждане ему пожаловались

Сегодня, 5 августа 2022 года, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров в рамках рабочего визита в Архангельскую область принял участие в заседании коллегии прокуратуры Архангельской области, на которой подведены итоги работы органов прокуратуры региона в первом полугодии 2022 года.
В мероприятии приняли участие руководство и аппарат облпрокуратуры, городские, районные и специализированные прокуроры.
Алексей Захаров отметил, что деятельность прокуроров в Архангельской области способствовала укреплению законности и правопорядка в регионе. Благодаря прокурорскому вмешательству удалось погасить долги по заработной плате более 260 работникам на сумму 11 млн. рублей, выплатить задолженность по исполненным публичным контрактам перед субъектами предпринимательства в размере 68,5 млн. рублей.
Принятыми мерами реагирования обеспечивалось соблюдение жилищных прав граждан при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, на 18 млн. рублей снижена задолженность муниципальных образований по взносам на капитальный ремонт. Инициировано создание в регионе 400 помещений маневренного жилищного фонда, проведение его в надлежащее состояние.
Принимались необходимые меры и на иных значимых направлениях.
Акцентировав внимание коллег на отдельных аспектах прокурорской деятельности, Алексей Захаров обозначил ряд задач по повышению эффективности работы надзорного ведомства, в том числе в сфере соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, долевом строительстве, здравоохранения, подготовки региона к отопительному периоду, борьбы с преступностью.
По окончанию работы коллегии заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров с участием прокурора Архангельской области Николая Хлустикова, Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, регионального уполномоченного по правам ребенка Елены Молчановой, глав органов местного самоуправления провел личный прием граждан.
Заявления граждан, обратившихся на прием к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, касались вопросов соблюдения прав инвалидов и несовершеннолетних, законности в сферах жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения и образования.
Например, житель г. Онега сообщил о ненадлежащем состоянии пешеходного моста через Седунов ручей, угрожающем безопасности граждан. Проживающая в селе Лешуконское заявительница обратилась в связи с аварийным износом линии электропередачи в деревне Палащедье. Жительница пос. Коноша пожаловалась на отсутствие в школе бесплатных учебных пособий для детей.
В ходе личного приема Алексеем Захаровым принято 12 граждан, проживающих в городах Архангельске, Котласе, Онеге и Северодвинске, Вельском, Коношском, Лешуконском и Плесецком районах.
Жители отдаленных населенных пунктов Архангельской области обратились на прием по видеосвязи.
По каждому обращению организована проверка, ход и результаты которых находятся на личном контроле заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.