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Прокуратура Архангельской области выбила из работодателей задолжность по зарплатам

В прокуратуре Архангельской области под председательством начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Александром Власовым при участии правоохранительных и контролирующих органов, министерства труда, занятости и социального развития области, и.о. руководителя межрегиональной территориальной государственной инспекции труда по области и НАО, и прокуроров проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения законодательства об оплате труда.

В указанной сфере в 2023 году прокурорами выявлено более 1800 нарушений закона, принято 708 мер реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 255 лиц. 

Мерами прокурорского реагирования удалось обеспечить снижение задолженности по заработной плате на сумму 37,8 млн рублей перед 241 работником 5 предприятий, в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации выплачена компенсация на сумму более 67,3 тыс. рублей 59 работникам 5 предприятий. 

В рамках заседания обсуждены вопросы восстановления трудовых прав работников в недействующих организациях, находящихся в различных стадиях банкротства, в том числе принятые меры к погашению задолженности по оплате труда.

По результатам проведенного совещания выработан алгоритм взаимодействия органов прокуратуры, правоохранительных и контролирующих органов, направленный на пресечение нарушений трудовых прав граждан. Определены перспективы погашения задолженности по заработной плате.

Состояние законности в сфере оплаты труда остается на контроле.

(фото с https://www.solidarnost.org/news/v-oktyabre-v-rossii-vyrosli-dolgi-po-zarplate.html) 

11 октябрь 14:33 | : Скандалы

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