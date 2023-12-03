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В Архангельске водитель рейсового автобуса искалечил руку ребенку

Прокуратурой области организовано проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 28.12.2023 на улице Валявкина в г. Архангельске с участием рейсового автобуса.

В результате происшествия пострадал несовершеннолетний, который во время остановки автобуса не успел выйти из него, а транспортное средство начало движение. Ребенок доставлен в медицинское учреждение.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, обеспечению безопасности дорожного движения, а также своевременности оказания медицинской и иной помощи ребенку.

(фото с https://35runet.ru/proishestvie.html)

 

 

28 декабрь 14:43 | : Происшествия

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