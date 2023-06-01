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Прокуратура занялась проверкой нападения ротвейлера на ребенка в Плесецком округе

Прокуратурой области организовано проведение проверки по размещенной в сети «Интернет» информации о нападении собаки породы «ротвейлер» на 5-летнего ребенка в Плесецком районе.

По рассказам очевидцев, агрессивная собака, гулявшая без поводка и намордника, вырвала у ребенка кусок ягодичной мышцы и была отогнана только после применения перцового баллончика.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, а также своевременности оказания медицинской помощи пострадавшему.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Органами полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.

01 август 11:28 | : Происшествия

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