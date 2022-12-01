В Северодвинске произошло групповое ДТП с участием рейсового автобуса

24 декабря в полицию города Северодвинска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии напротив дома 19 по улице Железнодорожной. По имеющимся данным, около 17.45 20-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со следовавшим во встречном направлении рейсовым автобусом. После столкновения автобус откинуло на двигавшийся попутно автомобиль «Suzuki».
В момент ДТП в салоне автобуса находилось порядка 17 человек, различные травмы получили 6 пассажиров, в том числе 5-летняя девочка. Один пострадавший был доставлен в больницу, остальным оказана разовая медицинская помощь.
Водитель ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.
В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел устанавливаются все обстоятельства произошедшего.