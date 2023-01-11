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Столкновение автобуса с трактором в Архангельске взято "на карандаш" прокуратурой

Органами прокуратуры области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса.

Установлено, что 11.01.2023 в районе перекрестка проспекта Ленинградский и улицы Касаткиной в г. Архангельске произошло столкновение автобуса и трактора, получившим травмы оказана медицинская помощь.

Предварительная причина происшествия непредоставление преимущества в движении водителем трактора.

В ходе надзорных мероприятий по факту ДТП будет дана оценка исполнения участниками требований законодательства о безопасности дорожного движения, уполномоченными органами – об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

 

 

11 январь 14:18 | : Происшествия

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