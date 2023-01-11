Столкновение автобуса с трактором в Архангельске взято "на карандаш" прокуратурой

Органами прокуратуры области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса.
Установлено, что 11.01.2023 в районе перекрестка проспекта Ленинградский и улицы Касаткиной в г. Архангельске произошло столкновение автобуса и трактора, получившим травмы оказана медицинская помощь.
Предварительная причина происшествия непредоставление преимущества в движении водителем трактора.
В ходе надзорных мероприятий по факту ДТП будет дана оценка исполнения участниками требований законодательства о безопасности дорожного движения, уполномоченными органами – об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.
При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.