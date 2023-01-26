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Причиной кровавой разборки в Вельском районе стало ведро с отходами

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за грабеж 46-летнего жителя Вельского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 15 ноября 2022 года ночью в квартире дома по переулку Тракторный в поселке Синега-Лесопункт Вельского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших личных неприязненных отношений  нанес 62-летнему знакомому не менее шести ударов  ножом в область головы и шею. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив.

В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что конфликт произошел из-за того, что потерпевший в ходе ссоры вылил на него ведро с отходами. Не простив обиду, он вооружился ножом и нанес им несколько ударов потерпевшему в шею. Дальнейшие события помнит плохо, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

22 февраль 09:13 | : Происшествия

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