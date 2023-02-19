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В Северодвинске пьющий пасынок пытался убить отчима за нотации

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению  45-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство,). 

Следствием установлено, что 8 ноября 2023 года утром по месту жительства по улице Первомайская в городе в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за предшествовавшего конфликта и возникшей личной неприязни к 61-летнему отчиму, вооружился ножом и высказал тому угрозы убийством. Потерпевший оказал активное сопротивление и схватил обвиняемого, но тот освободился от захвата и нанес два удара ножом отчиму в область тела.  Пострадавший остался жив благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. 

В ходе допроса подследственный частично признал свою вину. Потерпевший пояснил следователю, что конфликт с пасынком произошёл накануне, так как тот без спроса взял у матери банковскую карту и оплатил приобретение спиртных напитков.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 май 09:43 | : Происшествия

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