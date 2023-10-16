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В Архангельске пресечено мошенничество в сфере автострахования

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 42-летнюю жительницу областного центра виновной по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

Установлено, что женщина, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами, путем обмана работников АО «ГСК Югория» об обстоятельствах произошедшего 15.10.2017 выброса гравия, повредившего автомобиль, совершила хищение у страховой компании 805 594 рублей.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10 % из заработка в доход государства.

Судом удовлетворен гражданский иск представителя ОА «ГСК Югория» о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В отношении иных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство.

 

07 декабрь 09:19 | : Происшествия

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