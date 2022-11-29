Крупный чиновник Вилегодского района получил условку за махинации с мусором

Вилегодский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего заместителя главы администрации по инфраструктурному развитию, начальника отдела дорожной деятельности, связи и благоустройства МО «Вилегодский муниципальный район» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Установлено, что обвиняемый, в период с 01.04.2020 по 31.07.2020 в рамках исполнения договора на оборудование полигона для твердых бытовых отходов совершил хищение бюджетных средств администрации округа в сумме 180 000 рублей.
Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск администрации Вилегодского муниципального округа о взыскании с бывшего работника указанной суммы.
Приговором суда ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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