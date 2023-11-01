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В Архангельске женщина рискует сесть на 5 лет за хищение мобильного телефона

В полицию областного центра обратилась местная жительница. По словам заявительницы, у нее пропал мобильный телефон стоимостью более 100 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления была установлена и доставлена в отдел полиции 51-летняя архангелогородка.

По имеющейся информации, находясь в промтоварном магазине и перекладывая покупки в сумку, потерпевшая положила свой гаджет на стол для упаковки товаров, а уходя, забыла его. Злоумышленница в этот момент стояла рядом и после ухода женщины похитила телефон.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимально наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Похищенный телефон изъят и будет возвращен владелице.

28 ноябрь 09:52 | : Происшествия

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