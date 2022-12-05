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В Архангельске магазинный вор попал в видеоловушку

В конце декабря 2022 года в дежурную часть УМВД России по городу Архангельску поступило заявление от продавца отдела верхней одежды, расположенного в торговом центре на улице Воскресенской. По словам девушки, на прилавке около кассы она оставила свой мобильный телефон и ушла работать с клиентом. Вернувшись заявительница обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила около 60 тысяч рублей.

Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина, понимая, что его никто не видит, берет с прилавка телефон и покидает магазин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий ранее неоднократно судимый 36-летний архангелогородец. Похищенный мобильный телефон злоумышленник продал случайному прохожему на улице за три тысячи рублей.

В настоящее время полицейскими ведется розыск похищенного имущества, а также человека, который его приобрел.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сотрудники полиции напоминают, что за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии со статьей 175 УК Российской Федерации, за скупку краденных вещей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

02 февраль 14:50 | : Происшествия

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