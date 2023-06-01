Житель Архангельска воспитывал сына-школьника ремнем и тумаками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 33-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных пп. «г, д» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что в областном центре по месту жительства с сентября 2020 года по апрель 2023 года обвиняемый грубо обращался с сыном 2013 года рождения, систематически нанося мальчику побои руками, ногами и ремнем, а также не обеспечивал нормальные условия проживания.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что применял к сыну физическую силу в воспитательных целях.

Уголовное дело возбуждено после обращения в правоохранительные органы матери мальчика, которая не смогла своими силами изменить методы воспитания супруга. В настоящее время ребенок находится в специализированном учреждении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.