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Жестокий отец из Плесецкого округа избивал свою 6-летнюю дочурку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 32-летнего жителя Плесецкого района  в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

 Следствием установлено, что с августа 2021 года по август 2022 года по месту жительства в Плесецком районе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с 6-летней дочерью, систематически наносил девочке побои. Поводом для телесных наказаний служили непослушание ребенка.

 Уголовное дело было возбуждено после выявления на голове у девочки кровоподтеков, о чем уведомили правоохранительные органы.  В настоящее время ребёнок из семьи изъят.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 январь 08:53 | : Происшествия

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