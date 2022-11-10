Жестокий отец из Плесецкого округа избивал свою 6-летнюю дочурку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 32-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Следствием установлено, что с августа 2021 года по август 2022 года по месту жительства в Плесецком районе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с 6-летней дочерью, систематически наносил девочке побои. Поводом для телесных наказаний служили непослушание ребенка.
Уголовное дело было возбуждено после выявления на голове у девочки кровоподтеков, о чем уведомили правоохранительные органы. В настоящее время ребёнок из семьи изъят.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.