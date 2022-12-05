Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Лютый архангелогородец избивал сына-второклассника за неровный почерк

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 42-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что по месту жительства  в областном центре с марта 2020 года по июль 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с сыном, начиная с его 8-летнего возраста, систематически наносил тому побои руками по голове и ремнем по телу, а также не обеспечивал нормальные условия проживания. Поводом для телесных наказаний служили низкая успеваемость в школе, неровный почерк и курение электронных сигарет. 

Уголовное дело возбуждено после того, как пострадавшего мальчика с травмами головы и тела доставили в медицинское учреждение бригадой скорой медицинской помощи, которую вызвала мать пострадавшего, после чего написала заявление в полицию.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что применял к сыну физическую силу в воспитательных целях.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

02 февраль 08:59 | : Происшествия

Главные новости


Грехи. Ироничная проза
На фронте без перемен. Бахмут. Советская власть в США. И другие вести из Северной Области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (20)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20