Лютый архангелогородец избивал сына-второклассника за неровный почерк

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 42-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что по месту жительства в областном центре с марта 2020 года по июль 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с сыном, начиная с его 8-летнего возраста, систематически наносил тому побои руками по голове и ремнем по телу, а также не обеспечивал нормальные условия проживания. Поводом для телесных наказаний служили низкая успеваемость в школе, неровный почерк и курение электронных сигарет.

Уголовное дело возбуждено после того, как пострадавшего мальчика с травмами головы и тела доставили в медицинское учреждение бригадой скорой медицинской помощи, которую вызвала мать пострадавшего, после чего написала заявление в полицию.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что применял к сыну физическую силу в воспитательных целях.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.