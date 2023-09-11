Житель Няндомы зарубил колуном знакомую и сдался в руки правосудию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство 55-летнего жителя Няндомского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 19 июля 2023 года в квартире дома на станции Лельма обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары колуном по голове 49-летней знакомой. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что пришел в гости к знакомой для совместного употребления спиртных напитков. Из-за того, что женщина его беспричинно оскорбила, он ударил ее колуном по голове. Затем сходил к знакомым, от них позвонил в органы полиции и следственно- оперативную группу встречал на перроне с собранными вещами.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.