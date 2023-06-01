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В Архангельске собутыльница с крышей над головой погибла от ножа бомжа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за убийство, 52-летнего мужчины без определенного места жительства в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство). 

Следствием установлено, что 15 мая 2023 года днем по месту временного пребывания в квартире дома по проспекту Советских Космонавтов в городе Архангельске обвиняемый, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе совместного употребления спиртных напитков, нанес несколько ударов ножом в область тела 53-летней хозяйке жилища, которая от полученных ранений скончалась на месте происшествия. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что временно проживал в одной из комнат в квартире потерпевшей и вместе с ней употреблял спиртные напитки. 15 мая 2023 года днем в ходе бытового конфликта потерпевшая оскорбила его, поэтому он ударил ее ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 июль 08:50 | : Происшествия

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