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Архангелогородец средних лет забил насмерть пожилого земляка из ревности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за убийство, 45-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Следствием установлено, что 22 декабря 2022 года в ночное время в квартире дома по улице Колхозная в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удары руками и ногами по голове и телу 64-летнему хозяину жилища. Через несколько дней пострадавший скончался в медицинском учреждении от полученных в результате избиения травм. 

 В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал и пояснил следователю, что в ходе совместного употребления спиртных напитков между ним и потерпевшим произошел конфликт, так как тот  оказывал знаки внимания его знакомой. Он разозлился и трижды ударил потерпевшего рукой по голове, после чего еще выпил и лег спать.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

01 август 14:24 | : Происшествия

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