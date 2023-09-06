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В руках жителя Архангельска табурет стал орудием убийства

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого по   ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 27.05.2023 в дневное время к обвиняемому обратилась его знакомая и попросила выгнать из ее дома, расположенного в округе Майская горка в г. Архангельске, находившегося в гостях мужчину, из-за которого она не могла попасть домой.  

В тот же день обвиняемый, уже судимый в этом году за тяжкое преступление, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в указанный дом. В ходе возникшего конфликта, из-за нежелания потерпевшего уходить, обвиняемый напал на него и с силой нанес не менее шести ударов кулаками и ногами по голове, шее и туловищу потерпевшего, а после этого схватил находившийся в квартире табурет, которым нанес ему не менее трех ударов. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями преступник на следующий день был задержан. Вину в совершении данного преступления признал. 

Санкцией ч. 1 ст. 105 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание на срок до 15 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.

(фото с https://capiton-mebel.ru) 

29 сентябрь 08:45 | : Происшествия

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