В руках жителя Архангельска табурет стал орудием убийства

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 27.05.2023 в дневное время к обвиняемому обратилась его знакомая и попросила выгнать из ее дома, расположенного в округе Майская горка в г. Архангельске, находившегося в гостях мужчину, из-за которого она не могла попасть домой.

В тот же день обвиняемый, уже судимый в этом году за тяжкое преступление, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в указанный дом. В ходе возникшего конфликта, из-за нежелания потерпевшего уходить, обвиняемый напал на него и с силой нанес не менее шести ударов кулаками и ногами по голове, шее и туловищу потерпевшего, а после этого схватил находившийся в квартире табурет, которым нанес ему не менее трех ударов. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями преступник на следующий день был задержан. Вину в совершении данного преступления признал.

Санкцией ч. 1 ст. 105 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание на срок до 15 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.