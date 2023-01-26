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В Архангельске раскрыто двойное уличное убийство

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя города Архангельска, обвиняемого в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ). 

Установлено, что ночью 08.12.2022 обвиняемый познакомился на улице с двумя мужчинами, которые пригласили его к себе в квартиру для употребления спиртных напитков. 

В ходе распития спиртного между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес одному из потерпевших не менее девяти ударов по голове и с силой надавил на шею, продолжая свои действия до тех пор, пока потерпевший не перестал дышать. 

После этого мужчина нанес не менее пятнадцати ударов по голове и телу другого потерпевшего, а потом задушил его.   

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Уголовное дело будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.

(https://kulikovets.ru/2019/01/20/

21 февраль 12:24 | : Происшествия

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